Traffico Roma del 26-09-2019 ore 14:30

PROBLEMI PER INCIDENTE SU VIA DEL MARE CI SONO CODE DA VIA DI MALAFEDE A

VITINIA NELLE DUE DIREZIONI.

PER UN ALTRO INCIDENTE TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA ARDEATINA

NEI PRESSI DEL RACCORDO ANULARE, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.

E SEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ PER LA CIRCOLAZIONE SU VIA MARIO FANI

ALL’ALTEZZA DI VIA STRESA.

TRAFFICO INTENSO SU VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI E CODE IN DIREZIONE DEL

CENTRO CITTA’ DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI.

ANCHE SULLA TANGENZIALE EST PER TRAFFICO CODE DA VIA TIBURTINA ALLA A24 RM-

TE VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO ALTRE FILE DA VIA PRENESTINA A V.LE

CASTRENSE.

