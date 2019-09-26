Traffico Roma del 26-09-2019 ore 15:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA VIA C.COLOMBO E VIA APPIA.
SU VIA FLAMINIA CODE NEI PRESSI DI PRIMA PORTA NELLE DUE DIREZIONI, SI
TRATTA DI LAVORI.
RICORDIAMO ANCHE I LAVORI SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN
CHIANTI DOVE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLE DUE DIREZIONI, NON SI
ESCLUDONO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI PER
TRAFFICO DA V.LE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA ALLA A24 RM-TE,
QUI ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE. CODE POI DA VIA PRENESTINA A V.LE
CASTRENSE.
ANTICIPIAMO I LAVORI IN PROGRAMMA PER QUESTA NOTTE ALL’INTERNO DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE SARA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE 22:00 DA VIA
DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA
SALARIA.LA RIAPERTURA DOMATTINA ALLE 6:00.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma