Traffico Roma del 26-09-2019 ore 17:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA E PIU’ AVANTI PER INCIDENTE
RALLENTAMENTI E CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. ALTRE FILE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
INCOLONNAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA C.COLOMBO DA VIA DI
MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA.
RICORDIAMO LAVORI SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI DOVE
SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLE DUE DIREZIONI, NON SI ESCLUDONO
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI PER
TRAFFICO DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA ALLA A24 RM-TE, E DA VIA
PRENESTINA A V.LE CASTRENSE.
ANTICIPIAMO I LAVORI IN PROGRAMMA PER QUESTA NOTTE ALL’INTERNO DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE SARA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE 22:00 DA VIA
DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA
SALARIA.LA RIAPERTURA DOMATTINA ALLE 6:00.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma