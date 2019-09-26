Traffico Roma del 26-09-2019 ore 18:00
Più informazioni su
SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA
ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA , ALTRE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
IN USCITA DALLA CITTA’ SI STA IN FILA SU VIA C.COLOMBO DA VIA DI
MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI PER
TRAFFICO DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA ALLA A24 RM-TE, E DA VIA
PRENESTINA A V.LE CASTRENSE.
ANTICIPIAMO I LAVORI IN PROGRAMMA PER QUESTA NOTTE ALL’INTERNO DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE SARA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE 22:00 DA VIA
DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA
SALARIA.LA RIAPERTURA DOMATTINA ALLE 6:00.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE SEGUI
IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E VISITA LA PAGINA FACEBOOK
@LUCEVERDEROMA
———————–
AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma