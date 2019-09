Traffico Roma del 26-09-2019 ore 18:00

SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA

ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA , ALTRE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA.



IN USCITA DALLA CITTA’ SI STA IN FILA SU VIA C.COLOMBO DA VIA DI

MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA.





SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI PER

TRAFFICO DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO

SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA ALLA A24 RM-TE, E DA VIA

PRENESTINA A V.LE CASTRENSE.





ANTICIPIAMO I LAVORI IN PROGRAMMA PER QUESTA NOTTE ALL’INTERNO DELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE SARA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE 22:00 DA VIA

DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA

SALARIA.LA RIAPERTURA DOMATTINA ALLE 6:00.



AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma