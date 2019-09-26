Traffico Roma del 26-09-2019 ore 19:00
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA STESSA SITUAZIONE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
RICORDIAMO LAVORI SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI DOVE
SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLE DUE DIREZIONI, NON SI ESCLUDONO
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI PER
TRAFFICO DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA ALLA A24 RM-TE, E DA VIA
PRENESTINA A V.LE CASTRENSE. ANCHE VERSO LO STADIO OLIMPICO RALLENTAMENTI E
CODE DAL BIVIO PER LA A24 A VIA DEI CAMPI SPORTIVI.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA
DEGLI ETRUSCHI,
ANTICIPIAMO I LAVORI IN PROGRAMMA PER QUESTA NOTTE ALL’INTERNO DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE SARA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE 22:00 DA VIA
DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA
SALARIA.LA RIAPERTURA DOMATTINA ALLE 6:00.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma