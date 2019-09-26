Traffico Roma del 26-09-2019 ore 20:00
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SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA STESSA SITUAZIONE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24 RM-TE.
RICORDIAMO I LAVORI SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI
DOVE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLE DUE DIREZIONI, NON SI
ESCLUDONO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI PER
TRAFFICO DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA ALLA A24 RM-TE, E DA VIA
PRENESTINA A V.LE CASTRENSE.
IN CENTRO PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA VITTORIO EMANUELE
ORLANDO, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA.
A TOR VERGATA RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DI PASSO LOMBARDO PER UN VEICOLO
IN PANNE.
ANTICIPIAMO I LAVORI IN PROGRAMMA PER QUESTA NOTTE ALL’INTERNO DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE SARA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE 22:00 DA VIA
DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA
SALARIA.LA RIAPERTURA DOMATTINA ALLE 6:00.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma