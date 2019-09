Traffico Roma del 26-09-2019 ore 20:00

SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA STESSA SITUAZIONE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24 RM-TE.

RICORDIAMO I LAVORI SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA GAIOLE IN CHIANTI

DOVE SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLE DUE DIREZIONI, NON SI

ESCLUDONO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.

SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI PER

TRAFFICO DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO

SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA ALLA A24 RM-TE, E DA VIA

PRENESTINA A V.LE CASTRENSE.

IN CENTRO PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA VITTORIO EMANUELE

ORLANDO, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA.

A TOR VERGATA RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DI PASSO LOMBARDO PER UN VEICOLO

IN PANNE.

ANTICIPIAMO I LAVORI IN PROGRAMMA PER QUESTA NOTTE ALL’INTERNO DELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE SARA’ CHIUSA A PARTIRE DALLE 22:00 DA VIA

DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA

SALARIA.LA RIAPERTURA DOMATTINA ALLE 6:00.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34

34

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma