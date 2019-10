Traffico Roma del 26-10-2019 ore 10:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

rumah infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane traffico intenso sulla tangenziale est all’altezza della A24 in direzione San Giovanni da questa mattina alle 7 in corso lavori di pulizia tra via Edmondo De Amicis Piazzale dello Stadio Olimpico tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico fino a mezzogiorno vige il divieto di transito In entrambe le lezioni sul resto delle principali strade traffico nella normaIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma