Traffico Roma del 26-10-2019 ore 12:30

rumah infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane traffico rallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Ardeatina e La Romanina code sulla tangenziale est tra tipo a Portonaccio lo svincolo per la Roma L’Aquila direzione San Giovanni trafficata la via Appia con rallentamenti da via di Ciampino a via delle Capannelle verso il centro oggi pomeriggio in centro dalle 14 alle 19 in programma una manifestazione con corteo da Piazza della Repubblica a Piazza Madonna di Loreto deviate le linee tram 5 e 14 e 28 linee di bus Inoltre in caso di chiusura e anche nella zona di Piazza Venezia saranno deviate ul16 linee di bus oggi e domani a Ostia si svolge il Revolution Triathlon International di Roma previste chiusura al traffico nella zona del porto turistico è sul lungomare nella giornata odierna saranno deviate o limitatelinee di bus mentre domani le deviazioni riguarderanno solo tre lineeIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma