Traffico Roma del 26-10-2019 ore 17:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati all'ascolto sul raccordo anulare per un incidente rallentamenti dallo svincolo delle Ardeatine la Tuscolana in carreggiata esterna sul tratto Urbano della A24 Portonaccio fino alla tangenziale est traffico intenso sul lungotevere rallentamenti tra ponte Palatino e ponte Garibaldi direzione ponte Flaminio e svolgimento fino alle 19 una manifestazione con corteo da Piazza della Repubblica a Piazza Madonna di Loreto ripristinate le linee tram 5 14 sull'intero percorso ancora deviato e invece 28 linee bus trasporto ferroviario sulla linea Roma Viterbo la circolazione rallentata per un guasto al treno nella stazione di Euclide per avere aggiornamenti in tempo reale Chiama al 800 18 34 34