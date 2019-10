Traffico Roma del 26-10-2019 ore 19:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti per un incidente in via della Magliana all’altezza di via Isacco Newton per un altro incidente si rallenta in via Filippo Fiorentini in prossimità di via Vittorio Zincone rallentamenti sul Raccordo Anulare dallo svincolo della Ardeatina fino alla Romanina in carreggiata esterna del viaggiare lento anche sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio la tangenziale est oggi e domani a Ostia Evolution Triathlon International di Roma chiusura al traffico nella zona del porto turistico è sul lungomare deviato e limitate 8 linee bus mentre do le deviazioni riguarderanno solo tre linee per avere aggiornamenti in tempo reale chiama lo 800 18 34 34 un nostro operatore Ti accompagneranno i tuoi spostamenti da Silvia shoebuy tutto Grazie dell’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma CapitaleIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma