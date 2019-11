Traffico Roma del 26-11-2019 ore 07:30

INCIDENTE CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA

ALL’APPIA E SULLA CARREGGIATA ESTERNA FILE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA.

FILE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST VERSO IL CENTRO

RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE.

IN PARTICOLAE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA

SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SULLA TIBURTINA FINO A VIA

CASAL DEI PAZZI SU VIA APPIA NUOVA TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE

CAPANNELLE E SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA TUTTO VERSO

ROMA

AL GIANICOLO RICODIAMO LA CHIUSURA AL TRANSITO IN VIA GARIBALDI DALLE 8

45, PER L’INAUGURAZIONE DELLA FONTANA DELL’ACQUA PAOLA, POSSIBILI

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN ZONA



INFINE PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA SULLA METRO A , RALLENTATA PER UN GUASTO

TECNICO AGLI IMPINATI DI CIROLAZIONE ALLA STAZIONE ANAGNINA

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.



———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma