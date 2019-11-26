Traffico Roma del 26-11-2019 ore 07:30
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INCIDENTE CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA
ALL’APPIA E SULLA CARREGGIATA ESTERNA FILE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA.
FILE IN ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE.
IN PARTICOLAE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA
SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SULLA TIBURTINA FINO A VIA
CASAL DEI PAZZI SU VIA APPIA NUOVA TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE
CAPANNELLE E SULLA PONTINA TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA TUTTO VERSO
ROMA
AL GIANICOLO RICODIAMO LA CHIUSURA AL TRANSITO IN VIA GARIBALDI DALLE 8
45, PER L’INAUGURAZIONE DELLA FONTANA DELL’ACQUA PAOLA, POSSIBILI
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN ZONA
INFINE PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA SULLA METRO A , RALLENTATA PER UN GUASTO
TECNICO AGLI IMPINATI DI CIROLAZIONE ALLA STAZIONE ANAGNINA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma