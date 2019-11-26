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Traffico Roma del 26-11-2019 ore 08:00

di - 26 Novembre 2019 - 8:00

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CODE PER UN INCIDENTE PRECEDENTE  LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA
DALLA CASILINA ALL’APPIA  E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
CASAL DEL MARMO E L’AURELIA 
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST VERSO IL CENTRO 
RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE.
IN PARTICOLAE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA
SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SULLA TIBURTINA FINO A VIA
CASAL DEI PAZZI  SU VIA APPIA NUOVA TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE
CAPANNELLE E SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E VIA DI DECIMA E TRA
SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO. PROBLEMI SULLA VIA DEL MARE DAL
RACCORDO A TOR DI VALLE 
AL GIANICOLO RICODIAMO LA CHIUSURA AL TRANSITO IN VIA GARIBALDI DALLE 8
45,  PER L’INAUGURAZIONE DELLA FONTANA DELL’ACQUA PAOLA, POSSIBILI
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN ZONA
  
INFINE PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA SULLA METRO A , RALLENTATA PER UN GUASTO
TECNICO AGLI IMPINATI DI CIROLAZIONE ALLA STAZIONE ANAGNINA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. 
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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