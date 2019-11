Traffico Roma del 26-11-2019 ore 08:00

CODE PER UN INCIDENTE PRECEDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA

DALLA CASILINA ALL’APPIA E CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

CASAL DEL MARMO E L’AURELIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST VERSO IL CENTRO

RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE.

IN PARTICOLAE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA

SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SULLA TIBURTINA FINO A VIA

CASAL DEI PAZZI SU VIA APPIA NUOVA TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE

CAPANNELLE E SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E VIA DI DECIMA E TRA

SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO. PROBLEMI SULLA VIA DEL MARE DAL

RACCORDO A TOR DI VALLE

AL GIANICOLO RICODIAMO LA CHIUSURA AL TRANSITO IN VIA GARIBALDI DALLE 8

45, PER L’INAUGURAZIONE DELLA FONTANA DELL’ACQUA PAOLA, POSSIBILI

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN ZONA



INFINE PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA SULLA METRO A , RALLENTATA PER UN GUASTO

TECNICO AGLI IMPINATI DI CIROLAZIONE ALLA STAZIONE ANAGNINA

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma