Traffico Roma del 26-11-2019 ore 09:00
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CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E L’AURELIA, TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA VIA DEL MARE ED ANCORA PIU AVANTI TRA IL BIVIO PER LA A24 E
LA TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE.
IN PARTICOLAE SULL’ AURELIA CON UN INCIIDENTE IN PROSSIMITA DI LARGO
PERASSI VERSO IL RACCORDO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI,
SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SULLA TIBURTINA FINO
A VIA CASAL DEI PAZZI SU VIA APPIA NUOVA TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE
CAPANNELLE E SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO.
PROBLEMI SULLA VIA DEL MARE DAL RACCORDO A TOR DI VALLE
UN ALTRO INICDENTE ‘E ORA AVVENUTO S VIA CASSIA BIA TRA LE RUGHE E LA
GIUSTINIANA VERSO ROMA, UNO ANCORA SU VIA DELLA BATTERIA DI PORTA FURBA
NEI PRESSI DI VIA TOR PIGNATTARA ED UN ALTRO SU VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA
DI VIA DI TOR VERGATA
INFINE TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA METRO A ,
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma