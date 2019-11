Traffico Roma del 26-11-2019 ore 09:00

CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E L’AURELIA, TRA LA ROMA

FIUMICINO E LA VIA DEL MARE ED ANCORA PIU AVANTI TRA IL BIVIO PER LA A24 E

LA TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST VERSO IL CENTRO

RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE.

IN PARTICOLAE SULL’ AURELIA CON UN INCIIDENTE IN PROSSIMITA DI LARGO

PERASSI VERSO IL RACCORDO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI,

SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SULLA TIBURTINA FINO

A VIA CASAL DEI PAZZI SU VIA APPIA NUOVA TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE

CAPANNELLE E SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO.

PROBLEMI SULLA VIA DEL MARE DAL RACCORDO A TOR DI VALLE

UN ALTRO INICDENTE ‘E ORA AVVENUTO S VIA CASSIA BIA TRA LE RUGHE E LA

GIUSTINIANA VERSO ROMA, UNO ANCORA SU VIA DELLA BATTERIA DI PORTA FURBA

NEI PRESSI DI VIA TOR PIGNATTARA ED UN ALTRO SU VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA

DI VIA DI TOR VERGATA

INFINE TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA METRO A ,

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma