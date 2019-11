Traffico Roma del 26-11-2019 ore 09:30

CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE E’ AVVENTUO TRA LA CASSIA BIS E

L’AURELIA, PIU AVANTI CODE ANCHE PER LAVORI TRA LA PRENESTINA E LA

TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL RACCORDO ALLA

TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOR CERVARA AL RACCORDO LUNGHE CODE

PER INCICENTE SULLA TANGENZIALE TRA IL BIVIO PER LA A24 E VIALE DEI CAMPI

SPORTIVI VERSO LO STADIO E TRA LARCO PASSAMONTI E VIALE CASTRENE VERSO SAN

GIOVANNI

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA AURELIA IN PROSSIMITÀ DI LARGO

TOMMASO PERASSI VERSO IL RACCORDO, UN ALTRO INCIDENTE SULLA TUSCOLANA TRA

VIA DI TOR VERGATA E VIA DI CAMPO ROMANO VERSO LA CAPITALE

DALLE 9 ALLE 13 POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UNA MANIFESTAZIONE IN

PIAZZA DI MONTE CITORIO, NELL’AREA TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA E

L’OBELISCO.

RIPRISTINATA SULL’INTERA LINEA LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA LULLA ROMA-

LIDO

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma