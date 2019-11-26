Traffico Roma del 26-11-2019 ore 09:30
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CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE E’ AVVENTUO TRA LA CASSIA BIS E
L’AURELIA, PIU AVANTI CODE ANCHE PER LAVORI TRA LA PRENESTINA E LA
TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A TRATTI DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOR CERVARA AL RACCORDO LUNGHE CODE
PER INCICENTE SULLA TANGENZIALE TRA IL BIVIO PER LA A24 E VIALE DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO E TRA LARCO PASSAMONTI E VIALE CASTRENE VERSO SAN
GIOVANNI
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA AURELIA IN PROSSIMITÀ DI LARGO
TOMMASO PERASSI VERSO IL RACCORDO, UN ALTRO INCIDENTE SULLA TUSCOLANA TRA
VIA DI TOR VERGATA E VIA DI CAMPO ROMANO VERSO LA CAPITALE
DALLE 9 ALLE 13 POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UNA MANIFESTAZIONE IN
PIAZZA DI MONTE CITORIO, NELL’AREA TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA E
L’OBELISCO.
RIPRISTINATA SULL’INTERA LINEA LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA LULLA ROMA-
LIDO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma