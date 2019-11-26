Traffico Roma del 26-11-2019 ore 12:30
Più informazioni su
CODE PER UNINCIDENTE SUL GRA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
DIRAMAZIONE ROMA SUD E DEL BIVIO PER LA A24
TRAFFICO PER UN INCIDENTE SULLA C.COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
MALAFEDE IN DIREZIONE DUORI ROMA.
A SAN GIOVANNI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SU VIA MERULANA
ALL’ALTEZZA DI VIA ALEANDRO ALEANDRI
RALLENTAMENTI POI PER UN INCIDENTE CHE COINVOLGE MEZZI PESANTI IN VIA SAN
GIOVANNI EUDES IN PROSSIMITà DI VIA DI VILLA TRIOLI NEI PRESSI DELLA
PISANA.
FINO ALLE 13 POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA
DI MONTE CITORIO, NELL’AREA TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA E L’OBELISCO.
INFINE CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLA LINEA METRO C
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma