Traffico Roma del 26-11-2019 ore 12:30

CODE PER UNINCIDENTE SUL GRA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE

DIRAMAZIONE ROMA SUD E DEL BIVIO PER LA A24

TRAFFICO PER UN INCIDENTE SULLA C.COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI

MALAFEDE IN DIREZIONE DUORI ROMA.

A SAN GIOVANNI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SU VIA MERULANA

ALL’ALTEZZA DI VIA ALEANDRO ALEANDRI

RALLENTAMENTI POI PER UN INCIDENTE CHE COINVOLGE MEZZI PESANTI IN VIA SAN

GIOVANNI EUDES IN PROSSIMITà DI VIA DI VILLA TRIOLI NEI PRESSI DELLA

PISANA.

FINO ALLE 13 POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA

DI MONTE CITORIO, NELL’AREA TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA E L’OBELISCO.

INFINE CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLA LINEA METRO C

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma