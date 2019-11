Traffico Roma del 26-11-2019 ore 13:30

PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA CODE TRA PRENESTINA E IL

BIVIO PER LA A24

ALTRO INCIDENTE IN VIA SALARIA, CODE TRA FONTE COLOMBA E VIA DI VALLE RICCA

IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO

INCIDENTE ANCHE IN VIA DEL FORO ITALICO FILE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII

E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, ANCORA UN INCIDENTE CON CODE SU VIA DEI

CAMPI SPORTIVI ALL’ALTEZZA DEL FORO ITALICO

MENTRE PER LAVORI DI POTATURA IN VIALE DEI PARIOLI, CODE E RALLENTAMENTI,

TRA PIAZZA SANTIAGO DEL CILE E VIA NINO OXILIA IN DIREZIONE PIAZZA UNGHERIA

­

E TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA CRISTOFORO

COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE FUORI ROMA.

ANCORA UN INCIDENTE SI SEGNALA SU CORSO TRIESTE NEI PRESSI DI VIA CHIANA

VERSO PIAZZA ISTRIA.

A MONTESPACCATO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO, VIA SUOR MARIA AGOSTINA,

RALLENTAMENTI TRA VIA CERESETO E VIA GAETANO MAZZONI, IN DIREZIONE VIA

CORNELIA

IN ATTO OPERAZIONI DI PULIZIA DELLA CARREGGIATA

IL TRASPORTO:

CIRCOLAZIONE INTERROTTA SULLE LINEE TRAM 5-14-19 NELLA TRATTA LARGO

PRENESTE GERANI/TOGLIATTI, NELLE DUE DIREZIONI, PER IL GUASTO DI UNA

VETTURA IN VIA PRENESTINA/TELESE;

IN FASE DI ATTIVAZIONE SERVIZIO BUS SOSTITUTIVI

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma