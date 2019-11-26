Traffico Roma del 26-11-2019 ore 14:30
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PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA CODE TRA PRENESTINA E IL
BIVIO PER LA A24
ALTRO INCIDENTE IN VIA SALARIA, CODE TRA FONTE COLOMBA E VIA DI VALLE RICCA
IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO
INCIDENTE ANCHE IN VIA DEL FORO ITALICO FILE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, ANCORA UN INCIDENTE CON CODE SU VIA DEI
CAMPI SPORTIVI ALL’ALTEZZA DEL FORO ITALICO
MENTRE PER LAVORI DI POTATURA IN VIALE DEI PARIOLI, CODE E RALLENTAMENTI,
TRA PIAZZA SANTIAGO DEL CILE E VIA NINO OXILIA IN DIREZIONE PIAZZA UNGHERIA
E TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA CRISTOFORO
COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE FUORI ROMA.
ANCORA UN INCIDENTE SI SEGNALA SU CORSO TRIESTE NEI PRESSI DI VIA CHIANA
VERSO PIAZZA ISTRIA.
A MONTESPACCATO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO, VIA SUOR MARIA AGOSTINA,
RALLENTAMENTI TRA VIA CERESETO E VIA GAETANO MAZZONI, IN DIREZIONE VIA
CORNELIA
IN ATTO OPERAZIONI DI PULIZIA DELLA CARREGGIATA
IL TRASPORTO:
CIRCOLAZIONE INTERROTTA SULLE LINEE TRAM 5-14-19 NELLA TRATTA LARGO
PRENESTE GERANI/TOGLIATTI, NELLE DUE DIREZIONI, PER IL GUASTO DI UNA
VETTURA IN VIA PRENESTINA/TELESE;
IN FASE DI ATTIVAZIONE SERVIZIO BUS SOSTITUTIVI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma