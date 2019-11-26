Traffico Roma del 26-11-2019 ore 16:30
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C’È TRAFFICO SUL RACCOCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA
L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA ROMANINA; IN INTERNA STESSI DISAGI TRA
BUFALOTTA E PRENESTINA
TRAFFICO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, FILE TRA VIALE TOGLIATTI E TOR
CERVARA VERSO IL GRA
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, FILE TRA CORSO DI FRANCIA E
VIA SALARIA, E PROSEGUADO ALTRE CODE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24
IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
INCIDENTE SULLA PONTINACON RALLENTAMENTI E CODE TRA MONTE D’ORO E VIA
DECIMA-CASTEL PORZIANO, IN DIREZIONE ROMA
INCIDENTE CON CODE ANCHE IN PIAZZA PIO XI ALL’INCROCIO CON VIA ANASTASIO II
E POSSIBILI DISAGI PER UN’ALTRO INCIDENTE IN PIAZZALE CLODIO IN PROSSIMITÀ
DI VIALE GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO
DISAGI PER LAVORI IN VIA DELLA MAGLIANA ABBIAMO CODE TRA VIA SCARPERIA E
VIA PIAN DUE TORRI NEI DUE SENSI
IL TRASPORTO:
DEL TUTTO RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE TRAM 5-14-19 DOPO IL
PRECEDENTE GUASTO DI UNA VETTURA IN VIA PRENESTINA/TELESE;
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma