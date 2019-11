Traffico Roma del 26-11-2019 ore 16:30

C’È TRAFFICO SUL RACCOCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA

L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA ROMANINA; IN INTERNA STESSI DISAGI TRA

BUFALOTTA E PRENESTINA

TRAFFICO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, FILE TRA VIALE TOGLIATTI E TOR

CERVARA VERSO IL GRA

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, FILE TRA CORSO DI FRANCIA E

VIA SALARIA, E PROSEGUADO ALTRE CODE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24

IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

INCIDENTE SULLA PONTINACON RALLENTAMENTI E CODE TRA MONTE D’ORO E VIA

DECIMA-CASTEL PORZIANO, IN DIREZIONE ROMA

INCIDENTE CON CODE ANCHE IN PIAZZA PIO XI ALL’INCROCIO CON VIA ANASTASIO II

E POSSIBILI DISAGI PER UN’ALTRO INCIDENTE IN PIAZZALE CLODIO IN PROSSIMITÀ

DI VIALE GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO

DISAGI PER LAVORI IN VIA DELLA MAGLIANA ABBIAMO CODE TRA VIA SCARPERIA E

VIA PIAN DUE TORRI NEI DUE SENSI

­IL TRASPORTO:

DEL TUTTO RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE TRAM 5-14-19 DOPO IL

PRECEDENTE GUASTO DI UNA VETTURA IN VIA PRENESTINA/TELESE;

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

È TUTTO

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma