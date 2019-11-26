Traffico Roma del 26-11-2019 ore 17:00
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C’È ANCORA TRAFFICO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA
L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE E POI TRA LA PONTINA E LA
DIRAMAZIONE ROMA SUD;
IN INTERNA ALTRE FILE, NEI TRATTI FLAMINIA-SALARIA POI, BUFALOTTA
-PRENESTINA E TUSCOLANA-APPIA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, FILE TRA VIALE TOGLIATTI FINO
ALL’IMMISSIONE SUL GRA IN USCITA DA ROMA
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, FILE TRA CORSO DI FRANCIA E
VIA SALARIA, E PROSEGUENDO ALTRE CODE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA
A24 IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
A VALMELAINA SEGNALIAMO UN INCIDENTE CODE IN VIA SUVERETO, ALL’ ALTEZZA DI
VIA PODENZANA
E, A OSTIA POSSIBILI DISAGI IN VIA DELLA CORAZZATA ANCHE QUI PER UN
INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIALE DEL SOMMERGIBILE
IL TRASPORTO:
SITUAZIONE DI NUOVO REGOLARE SULLA METRO C, RIAPERTA LA STAZIONE DI
MALATESTA, DOVE I TRENI HANNO RIPRESO AD EFFETUARE LA FERMATA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma