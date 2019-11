Traffico Roma del 26-11-2019 ore 17:00

C’È ANCORA TRAFFICO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA

L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE E POI TRA LA PONTINA E LA

DIRAMAZIONE ROMA SUD;

IN INTERNA ALTRE FILE, NEI TRATTI FLAMINIA-SALARIA POI, BUFALOTTA

-PRENESTINA E TUSCOLANA-APPIA

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, FILE TRA VIALE TOGLIATTI FINO

ALL’IMMISSIONE SUL GRA IN USCITA DA ROMA

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, FILE TRA CORSO DI FRANCIA E

VIA SALARIA, E PROSEGUENDO ALTRE CODE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA

A24 IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

A VALMELAINA SEGNALIAMO UN INCIDENTE CODE IN VIA SUVERETO, ALL’ ALTEZZA DI

VIA PODENZANA

E, A OSTIA POSSIBILI DISAGI IN VIA DELLA CORAZZATA ANCHE QUI PER UN

INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIALE DEL SOMMERGIBILE

IL TRASPORTO:

SITUAZIONE DI NUOVO REGOLARE SULLA METRO C, RIAPERTA LA STAZIONE DI

MALATESTA, DOVE I TRENI HANNO RIPRESO AD EFFETUARE LA FERMATA

