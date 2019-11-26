Traffico Roma del 26-11-2019 ore 17:30
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RESTA TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI
TRA L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA ROMANINA
IN INTERNA ALTRE FILE, NEI TRATTI FLAMINIA-SALARIA POI, BUFALOTTA
-PRENESTINA E TUSCOLANA-APPIA
SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA SALARIA, ALL’ ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA
NORD ABBIAMO CODE IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO SCALO
TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, FILE TRA CORSO DI
FRANCIA E VIA SALARIA, E PROSEGUADO ALTRE CODE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO
PER LA A24 IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI; RESTIAMO IN TANGENZIALE PER
SEGNALARE UN INCIDENTE CON CODE TRA VIALE CASTRENSE E L’USCITA PER SAN
LORENZO-LARGO SETTIMIO PASSAMONTI, IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO
INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA SAN CESAREO FINO AL
BIVIO PER A1 ROMA-NAPOLI IN QUESTA DIREZIONE
E, A OSTIA POSSIBILI DISAGI IN VIA DELLA CORAZZATA, ANCHE QUI PER UN
INCIDENTE IN PROSSIMITÀ VIALE DEL SOMMERGIBILE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma