Traffico Roma del 26-11-2019 ore 18:00
Più informazioni su
RESTA TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI
TRA L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA ROMANINA
IN INTERNA ALTRE FILE, NEI TRATTI FLAMINIA-SALARIA, QUINDI, BUFALOTTA
-PRENESTINA E TUSCOLANA-APPIA
SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA SALARIA, ALL’ ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA
NORD ABBIAMO CODE IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO SCALO
TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, FILE TRA CORSO DI
FRANCIA E VIA SALARIA, E PROSEGUADO ALTRE CODE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO
PER LA A24 IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI; RESTIAMO IN TANGENZIALE IN
DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO SEGNALIAMO UN INCIDENTE CON CODE TRA
VIALE CASTRENSE E L’USCITA PER SAN LORENZO
INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA SAN CESAREO FINO AL
BIVIO PER A1 ROMA-NAPOLI IN QUESTA DIREZIONE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
———————–
AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma