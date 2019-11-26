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Traffico Roma del 26-11-2019 ore 18:00

di - 26 Novembre 2019 - 18:00

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RESTA TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI
TRA L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA ROMANINA
IN INTERNA ALTRE FILE, NEI TRATTI FLAMINIA-SALARIA, QUINDI, BUFALOTTA
-PRENESTINA E TUSCOLANA-APPIA
SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA SALARIA, ALL’ ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA
NORD ABBIAMO CODE IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO SCALO ­
TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, FILE TRA CORSO DI
FRANCIA E VIA SALARIA, E PROSEGUADO ALTRE CODE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO
PER LA A24 IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI; RESTIAMO IN TANGENZIALE IN
DIREZIONE OPPOSTA VERSO LO STADIO SEGNALIAMO UN INCIDENTE CON CODE TRA
VIALE CASTRENSE E L’USCITA PER SAN LORENZO
INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA SAN CESAREO FINO AL
BIVIO PER A1 ROMA-NAPOLI IN QUESTA DIREZIONE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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