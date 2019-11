Traffico Roma del 26-11-2019 ore 18:30

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI

TRA L’USCITA DI VIA DELLA PISANA E QUELLA PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA ALTRE FILE, NEI TRATTI CASSIA BIS-SALARIA QUINDI, BUFALOTTA

-APPIA E LAURENTINA-PONTINA

RALLENTAMENTI E CODE SULLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA, PER INCIDENTE

AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA BOCCEA

ALTRO INCIDENTE IN VIA SALARIA, ALL’ ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD

ABBIAMO CODE IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO SCALO ­

TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, FILE DA VIALE TOGLIATTI FINO

ALL’IMMISSIONE SUL GRA IN USCITA DA ROMA

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, FILE TRA CORSO DI FRANCIA E

VIA SALARIA, E PROSEGUADO ALTRE CODE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24

IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI; RESTIAMO IN TANGENZIALE IN DIREZIONE OPPOSTA

VERSO LO STADIO ALTRE CODE MA PER UN INCIDENTE TRA VIALE CASTRENSE E

L’USCITA PER SAN LORENZO-LARGO SETTIMIO PASSAMONTI,

INCIDENTE ANCHE LUNGO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD 4 KM DI CODA A PARTIRE DA SAN

CESAREO FINO ALL’IMMISSIONE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE IN DIREZIONE DI NAPOLI

IL TRASPORTO:

SERVIZIO INTERROTTO SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE A CAUSA AUTO

SUI BINARI ALL’ALTEZZA DELLA FERMATA ALESSI

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

È TUTTO



AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma