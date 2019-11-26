Traffico Roma del 26-11-2019 ore 19:00
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI
TRA L’USCITA DI VIA DELLA PISANA E QUELLA PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA ALTRE FILE, NEI TRATTI CASSIA BIS-SALARIA QUINDI, BUFALOTTA
-APPIA E LAURENTINA-PONTINA
RALLENTAMENTI E CODE SULLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA, PER INCIDENTE
AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIA BOCCEA
ALTRO INCIDENTE IN VIA SALARIA, ALL’ ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD
ABBIAMO CODE IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO SCALO
TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, FILE DA VIALE TOGLIATTI FINO
ALL’IMMISSIONE SUL GRA IN USCITA DA ROMA
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, FILE TRA CORSO DI FRANCIA E
VIA SALARIA, E PROSEGUADO ALTRE CODE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24
IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI; RESTIAMO IN TANGENZIALE IN DIREZIONE OPPOSTA
VERSO LO STADIO ALTRE CODE MA PER UN INCIDENTE TRA VIALE CASTRENSE E
L’USCITA PER SAN LORENZO-LARGO SETTIMIO PASSAMONTI,
INCIDENTE ANCHE LUNGO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD 4 KM DI CODA A PARTIRE DA SAN
CESAREO FINO ALL’IMMISSIONE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE IN DIREZIONE DI NAPOLI
IL TRASPORTO:
SERVIZIO INTERROTTO SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI-CENTOCELLE A CAUSA AUTO
SUI BINARI ALL’ALTEZZA DELLA FERMATA ALESSI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma