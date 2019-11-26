Traffico Roma del 26-11-2019 ore 20:00
Più informazioni su
TRAFFICO IN DIMINUZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RESTANO
FILE NEI TRATTI VIA DELLA MAGLIANA- VIA OSTIENSE E CASILINA-PRENSTINA
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E CASILINA
INCIDENTE IN VIA SALARIA, CODE TRA SETTEBAGNI E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN
DIREZIONE DI MONTEROTONDO SCALO
TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA CON CODE DA VIALE
TOGLIATTI FINO A TOR CERVARA VERSO IL GRA
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, FILE TRA CORSO DI FRANCIA E
VIA SALARIA, E PROSEGUENDO ALTRE CODE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA
A24 E CODE ANCHE SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI;
IL TRASPORTO:
TRAFFICO DI NUOVO REGOLARE SULLA LINEA FERROVIARIA Fl1 ROMA-FIUMICINO
AEROPORTO, DOPO UN PRECEDENTE GUASTO RISOLTO NELLA STAZIONE DI TUSCOLANA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
PER QUESTA SERA È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma