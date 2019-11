Traffico Roma del 26-11-2019 ore 20:00

TRAFFICO IN DIMINUZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RESTANO

FILE NEI TRATTI VIA DELLA MAGLIANA- VIA OSTIENSE E CASILINA-PRENSTINA

IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E CASILINA

INCIDENTE IN VIA SALARIA, CODE TRA SETTEBAGNI E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN

DIREZIONE DI MONTEROTONDO SCALO ­

TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA CON CODE DA VIALE

TOGLIATTI FINO A TOR CERVARA VERSO IL GRA

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, FILE TRA CORSO DI FRANCIA E

VIA SALARIA, E PROSEGUENDO ALTRE CODE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA

A24 E CODE ANCHE SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI;

IL TRASPORTO:

TRAFFICO DI NUOVO REGOLARE SULLA LINEA FERROVIARIA Fl1 ROMA-FIUMICINO

AEROPORTO, DOPO UN PRECEDENTE GUASTO RISOLTO NELLA STAZIONE DI TUSCOLANA

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma