Traffico Roma del 26-12-2018 ore 07:30

AL MOMENTO SCORREVOLE IL TRAFFICO A ROMA COMPRESO IL RACCORDO E IL TRATTO

URBANO DELLA A24

TRATTO URBANO, LO RICORDIAMO, IN CUI NON È POSSIBILE ACCEDERE PROVENENDO DA

SAN GIOVANNI ATTRAVERSO LA TANGENZIALE.

PER ENTRARE SULLA A24, BISOGNA: ANDARE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA

TANGENZIALE E FARE INVERSIONE DI MARCIA ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA.

OGGI I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO SEGUONO L’ORARIO FESTIVO MA SONO

AGEVOLATI GLI SPOSTAMENTI IN CENTRO PER AUTO E MOTORINI: LA ZTL RESTERÀ

DISATTIVA.

A SAN LORENZO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI MARRUCINI; CHI ARRIVA DALLA

SAPIENZA DEVE PROSEGUIRE VERSO PORTA TIBURTINA.

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma