Traffico Roma del 26-12-2018 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
AL MOMENTO SCORREVOLE IL TRAFFICO A ROMA COMPRESO IL RACCORDO E IL TRATTO
URBANO DELLA A24
TRATTO URBANO, LO RICORDIAMO, IN CUI NON È POSSIBILE ACCEDERE PROVENENDO DA
SAN GIOVANNI ATTRAVERSO LA TANGENZIALE.
PER ENTRARE SULLA A24, BISOGNA: ANDARE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA
TANGENZIALE E FARE INVERSIONE DI MARCIA ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA.
OGGI I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO SEGUONO L’ORARIO FESTIVO MA SONO
AGEVOLATI GLI SPOSTAMENTI IN CENTRO PER AUTO E MOTORINI: LA ZTL RESTERÀ
DISATTIVA.
A SAN LORENZO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI MARRUCINI; CHI ARRIVA DALLA
SAPIENZA DEVE PROSEGUIRE VERSO PORTA TIBURTINA.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma