Traffico Roma del 26-12-2018 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
SCORREVOLE IL TRAFFICO A ROMA COMPRESO IL RACCORDO E IL TRATTO URBANO DELLA
A24, MENTRE SULLA PONTINA UN INCIDENTE POTREBBE RALLENTARE LA CIRCOLAZIONE
ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA: INCIDENTE AVVENUTO VERSO ROMA.
CHIUSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 PER CHI PERCORRE LA TANGENZIALE E
PROVIENE DA SAN GIOVANNI.
PER ENTRARE SULLA A24, BISOGNA: ANDARE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA
TANGENZIALE E FARE INVERSIONE DI MARCIA ALL’ALTEZZA DELLA TIBURTINA.
OGGI I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO SEGUONO L’ORARIO FESTIVO MA SONO
AGEVOLATI GLI SPOSTAMENTI IN CENTRO PER AUTO E MOTORINI: LA ZTL RESTERÀ
DISATTIVA.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma