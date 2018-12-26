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Traffico Roma del 26-12-2018 ore 09:30

di - 26 dicembre 2018 - 9:30

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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDì 26 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 EC
DALLA CENTRALE  LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO
 
SCORREVOLE IL TRAFFICO A ROMA , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI SUL RACCORDO E
LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24
A SAN PIETRO ALLE 12:00  L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO ED AL TERMINE LA
 BENEDIZIONE APOSTOLICA DALLA FINESTRA DEL SUO STUDIO PRIVATO
NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO PRIMA DELLA CERIMONIA MA
ANCHE E SOPRATTUTTO AL TERMINE  DELLA STESSA DURANTE IL DEFLUSSO DEI FEDELI
DA PIAZZA SAN PIETRO
 
NEL POMERIGGIO ALL’OLIMPICO TORNA IL CAMPIONATO CON ROMA SASSUOLO.
ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA SULLE STRADE
INTORNO ALL’IMPIANTO SPORTIVO
RICORDIAMO INFINE CHE OGGI IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO SEGUE IL
NORMALE ORARIO  DEI GIORNI FESTIVI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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