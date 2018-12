Traffico Roma del 26-12-2018 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDì 26 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 EC

CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO



SCORREVOLE IL TRAFFICO A ROMA , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI SUL RACCORDO E

LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24

A SAN PIETRO ALLE 12:00 L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO ED AL TERMINE LA

BENEDIZIONE APOSTOLICA DALLA FINESTRA DEL SUO STUDIO PRIVATO

NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO PRIMA DELLA CERIMONIA MA

ANCHE E SOPRATTUTTO AL TERMINE DELLA STESSA DURANTE IL DEFLUSSO DEI FEDELI

DA PIAZZA SAN PIETRO



NEL POMERIGGIO ALL’OLIMPICO TORNA IL CAMPIONATO CON ROMA SASSUOLO.

ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA SULLE STRADE

INTORNO ALL’IMPIANTO SPORTIVO

RICORDIAMO INFINE CHE OGGI IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO SEGUE IL

NORMALE ORARIO DEI GIORNI FESTIVI

