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Traffico Roma del 26-12-2018 ore 10:30

di - 26 dicembre 2018 - 10:30

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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE  10:20
DALLA CENTRALE   LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI,    BUONGIORNO
 
IN GENERALE È SCORREVOLE IL TRAFFICO A ROMA , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI
 ANCHE SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24
CODE PER INCIDENTE  INVECE SULLA PONTINA  ALTEZZA di CASTEL DI DECIMA VERSO
LA CAPITALE
IN CITTÀ ATTENZIONE INVECE IN ZONA TOR CERVARA , PER L’INCENDIO DI UN MEZZO
ATAC SU VIA LANCIANO ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA
CODE INEVITABILI IN ZONA
ALLE 12:00  L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO ED AL TERMINE LA  BENEDIZIONE
APOSTOLICA DALLA FINESTRA DEL SUO STUDIO PRIVATO
NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO PRIMA DELLA CERIMONIA MA
ANCHE E SOPRATTUTTO AL TERMINE  DELLA STESSA DURANTE IL DEFLUSSO DEI FEDELI
DA PIAZZA SAN PIETRO
 
NEL POMERIGGIO ALL’OLIMPICO TORNA IL CAMPIONATO CON ROMA SASSUOLO.
ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA SULLE STRADE
INTORNO ALL’IMPIANTO SPORTIVO
OGGI IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO SEGUE IL NORMALE ORARIO  DEI GIORNI
FESTIVI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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