Traffico Roma del 26-12-2018 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO
IN GENERALE È SCORREVOLE IL TRAFFICO A ROMA , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI
ANCHE SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24
ALLE 12:00 L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO ED AL TERMINE LA BENEDIZIONE
APOSTOLICA DALLA FINESTRA DEL SUO STUDIO PRIVATO
NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO PRIMA DELLA CERIMONIA MA
ANCHE E SOPRATTUTTO AL TERMINE DELLA STESSA DURANTE IL DEFLUSSO DEI FEDELI
DA PIAZZA SAN PIETRO
NEL POMERIGGIO ALL’OLIMPICO TORNA IL CAMPIONATO CON ROMA SASSUOLO.
ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA SULLE STRADE
INTORNO ALL’IMPIANTO SPORTIVO
OGGI IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO SEGUE IL NORMALE ORARIO DEI GIORNI
FESTIVI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma