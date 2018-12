Traffico Roma del 26-12-2018 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 12:20 EC

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO



IN GENERALE È SCORREVOLE IL TRAFFICO A ROMA , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI

ANCHE SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24

DALLA FINESTRA DEL SUO STUDIO PRIVATO A SAN PIETRO, PAPA FRANCESCO STA

CELEBRANDO L’ANGELUS CON BENEDIZIONE APOSTOLICA NON SI ESCLUDONO

RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO AL TERMINE DELLA CERIMONIA PER IL DEFLUSSO

DEI FEDELI DA PIAZZA SAN PIETRO



NEL POMERIGGIO ALL’OLIMPICO TORNA IL CAMPIONATO CON ROMA SASSUOLO.

ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA SULLE STRADE

INTORNO ALL’IMPIANTO SPORTIVO

OGGI IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO SEGUE IL NORMALE ORARIO DEI GIORNI

FESTIVI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma