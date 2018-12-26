Traffico Roma del 26-12-2018 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 12:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO
IN GENERALE È SCORREVOLE IL TRAFFICO A ROMA , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI
ANCHE SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24
DALLA FINESTRA DEL SUO STUDIO PRIVATO A SAN PIETRO, PAPA FRANCESCO STA
CELEBRANDO L’ANGELUS CON BENEDIZIONE APOSTOLICA NON SI ESCLUDONO
RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO AL TERMINE DELLA CERIMONIA PER IL DEFLUSSO
DEI FEDELI DA PIAZZA SAN PIETRO
NEL POMERIGGIO ALL’OLIMPICO TORNA IL CAMPIONATO CON ROMA SASSUOLO.
ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA SULLE STRADE
INTORNO ALL’IMPIANTO SPORTIVO
OGGI IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO SEGUE IL NORMALE ORARIO DEI GIORNI
FESTIVI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma