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Traffico Roma del 26-12-2018 ore 13:30

di - 26 dicembre 2018 - 13:30

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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE  13:20 EC
DALLA CENTRALE   LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI,    BUONGIORNO
 
IN GENERALE È SCORREVOLE IL TRAFFICO A ROMA , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI
 ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24
QUALCHE SPOSTAMENTO IN PIÙ  SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI TRA
ANAGNINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA   
RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI TRA LO SV DELLA A24 E
SAN LORENZO EDA ANCHE SU VIALE CASTRENSE
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO INTORNO AL VATICANO È APPENA
TERMINATO L’ANGELUS DI   PAPA FRANCESCO
 
NEL POMERIGGIO ALL’OLIMPICO TORNA IL CAMPIONATO DI SERIE A CON ROMA
SASSUOLO. ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA SULLE
STRADE INTORNO ALL’IMPIANTO SPORTIVO
OGGI IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO SEGUE IL NORMALE ORARIO  DEI GIORNI
FESTIVI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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