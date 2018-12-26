Traffico Roma del 26-12-2018 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO
IN GENERALE È SCORREVOLE IL TRAFFICO A ROMA , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI
ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24
QUALCHE SPOSTAMENTO IN PIÙ SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI TRA
ANAGNINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI TRA LO SV DELLA A24 E
SAN LORENZO EDA ANCHE SU VIALE CASTRENSE
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO INTORNO AL VATICANO È APPENA
TERMINATO L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO
NEL POMERIGGIO ALL’OLIMPICO TORNA IL CAMPIONATO DI SERIE A CON ROMA
SASSUOLO. ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA SULLE
STRADE INTORNO ALL’IMPIANTO SPORTIVO
OGGI IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO SEGUE IL NORMALE ORARIO DEI GIORNI
FESTIVI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma