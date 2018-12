Traffico Roma del 26-12-2018 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 14.20 SS

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,bUON

POM

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’,

TRAFFICO REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24

ROMA TERAMO.PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELLA MAGLIANA IN

PROSSIMITA’ DI VIA DELL’IMBRECCIATO.

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E’ ANCORA ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI

CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO, PER

LAVORI DI MANUTENZIONE, POSSIBILI RALLENTAMENTI ALLA VIABILITA’, IL

CANTIERRE AL MOMENTO E’ IN PROGRAMMA SINO AL 15 GENNAIO.

SULLA TANGENZIALE DIREZIONE STADIO, PER UN MURO PERICOLANTE AL MOMENTO E’

CHIUSA LA RAMPA CHE IMMETTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE DEL

RACCORDO ANULARE.

INFINE OGGI IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO SEGUE IL NORMALE ORARIO

DEI GIORNI FESTIVI.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma