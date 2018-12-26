Traffico Roma del 26-12-2018 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 15.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONPOMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
ATMOSFERA NATALIZIA SULLA CITTÀ DI ROMA DOVE IL TRAFFICO È REGOLARE SUL
GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA 370 VICINO VIA
DELL’IMBRECCIATO DOVE COMUNQUE NON SI SEGNALANO PARTICOLARi DISAGI AL
TRAFFICO.
MAGGIORE ATTENZIONE IN VISTA DELL’INCONTRO DI CALCIO “ROMA-SASSUOLO” ALLO
STADIO OLIMPICO PREVISTO ALLE 18. COME DI CONSUETO SI TRANSITA ATTRAVERSO
IL SENSO UNICO DI MARCIA IN LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ DA PIAZZA LAURO DE
BOSIS A LARGO MARESCIALLO DIAZ IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO!
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma