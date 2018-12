Traffico Roma del 26-12-2018 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 15.20

ATMOSFERA NATALIZIA SULLA CITTÀ DI ROMA DOVE IL TRAFFICO È REGOLARE SUL

GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE.

PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA 370 VICINO VIA

DELL’IMBRECCIATO DOVE COMUNQUE NON SI SEGNALANO PARTICOLARi DISAGI AL

TRAFFICO.

MAGGIORE ATTENZIONE IN VISTA DELL’INCONTRO DI CALCIO “ROMA-SASSUOLO” ALLO

STADIO OLIMPICO PREVISTO ALLE 18. COME DI CONSUETO SI TRANSITA ATTRAVERSO

IL SENSO UNICO DI MARCIA IN LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ DA PIAZZA LAURO DE

BOSIS A LARGO MARESCIALLO DIAZ IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.

