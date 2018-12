Traffico Roma del 26-12-2018 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 16.20

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

LA GIORNATA DI SANTO STEFANO PROCEDE SENZA PARTICOLARI PROBLEMI PER GLI

AUTOMOBILISTI ROMANI.

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST.

CIRCOLAZIONE PIÙ SOSTENUTA DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE ARNALDO DA

BRESCIA VERSO IL QUARTIERE FLAMINIO.

A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE CONTINUA AD ESSERE CHIUSO LO SVINCOLO DELLA

TANGENZIALE EST DIREZIONE FORO ITALICO PER ENTRARE SUL TRATTO URBANO DELLA

ROMA-TERAMO VERSO IL RACCORDO

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO!

