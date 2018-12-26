Traffico Roma del 26-12-2018 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 16.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
LA GIORNATA DI SANTO STEFANO PROCEDE SENZA PARTICOLARI PROBLEMI PER GLI
AUTOMOBILISTI ROMANI.
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST.
CIRCOLAZIONE PIÙ SOSTENUTA DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE ARNALDO DA
BRESCIA VERSO IL QUARTIERE FLAMINIO.
A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE CONTINUA AD ESSERE CHIUSO LO SVINCOLO DELLA
TANGENZIALE EST DIREZIONE FORO ITALICO PER ENTRARE SUL TRATTO URBANO DELLA
ROMA-TERAMO VERSO IL RACCORDO
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO!
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma