Traffico Roma del 26-12-2018 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 17.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
PIÙ TRAFFICO NELLA CAPITALE RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO
SOPRATTUTTO PER L’INCONTRO DI CALCIO “ROMA-SASSUOLO” ALLO STADIO OLIMPICO.
SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA IN CODA DA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI
SPORITIVI IN DIREZIONE STADIO.
RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA NUOVA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE
PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
CODE DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA VERSO IL
QUARTIERE FLAMINIO.
TRAFFICATI ANCHE CORSO D’ITALIA E VIA DEL MURO TORTO IN DIREZIONE
LUNGOTEVERE.
PRUDENZA IN ZONA NUOVO SALARIO PER UN INCIDENTE IN VIA GIOVANNI CONTI
VICINO VIA DELLE VIGNE NUOVE VERSO VIALE JONIO E ANCORA, SEMPRE PER UN
INCIDENTE A MONTEVERDE VECCHIO IN VIA ULISSE SENI.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO!
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma