Traffico Roma del 26-12-2018 ore 19:00

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA

SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA

MONTEPORZIO CATONE FINO AL RACCORDO

SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA VIA PALMIRO

TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST DOVE È STATO SEGNALATO ANCHE UN VEICOLO IN

AVARIA.

CODE DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA VERSO IL

QUARTIERE FLAMINIO.

TRAFFICATI ANCHE CORSO D’ITALIA E VIA DEL MURO TORTO IN DIREZIONE

LUNGOTEVERE.

IN ZONA PONTE GALERIA SI RALLENTA PER UN INCIDENTE SU VIA PORTUENSE ALTEZZA

VIA ELIA LOMBARDINI.

A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE CONTINUA AD ESSERE CHIUSO LO SVINCOLO DELLA

TANGENZIALE EST DIREZIONE FORO ITALICO PER ENTRARE SUL TRATTO URBANO DELLA

ROMA-TERAMO VERSO IL RACCORDO

