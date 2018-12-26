Traffico Roma del 26-12-2018 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 18.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA
SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA
MONTEPORZIO CATONE FINO AL RACCORDO
SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA VIA PALMIRO
TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST DOVE È STATO SEGNALATO ANCHE UN VEICOLO IN
AVARIA.
CODE DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA VERSO IL
QUARTIERE FLAMINIO.
TRAFFICATI ANCHE CORSO D’ITALIA E VIA DEL MURO TORTO IN DIREZIONE
LUNGOTEVERE.
IN ZONA PONTE GALERIA SI RALLENTA PER UN INCIDENTE SU VIA PORTUENSE ALTEZZA
VIA ELIA LOMBARDINI.
A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE CONTINUA AD ESSERE CHIUSO LO SVINCOLO DELLA
TANGENZIALE EST DIREZIONE FORO ITALICO PER ENTRARE SUL TRATTO URBANO DELLA
ROMA-TERAMO VERSO IL RACCORDO
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO!
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma