Traffico Roma del 26-12-2018 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 19.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
ANCORA TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SI RALLENTA DA MONTEPORZIO
CATONE FINO AL GRANDE RACCORDO ANULARE.
PIÙ SCORREVOLE IL TRAFFICO SU LUNGOTEVERE SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DEL
QUARTIERE FLAMINIO.
È IN CORSO L’INCONTRO DI CALCIO “ROMA-SASSUOLO” ALLO STADIO OLIMPICO. COME
DI CONSUETO PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI SI TRANSITA
ATTRAVERSO IL SENSO UNICO DI MARCIA SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ DA
PIAZZA LAURO DE BOSIS A LARGO MARESCIALLO DIAZ IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
DOMANI NOTTE LAVORI SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA ROMA-TERAMO. IN
DIREZIONE TANGENZIALE EST CHIUSO LO SVINCOLO PER ENTRARE NELLA CARREGGIATA
ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. SI LAVORA DALLE 21,30 ALLE 6 DEL
MATTINO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO!
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma