Traffico Roma del 26-12-2018 ore 20:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

ANCORA TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SI RALLENTA DA MONTEPORZIO

CATONE FINO AL GRANDE RACCORDO ANULARE.

PIÙ SCORREVOLE IL TRAFFICO SU LUNGOTEVERE SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DEL

QUARTIERE FLAMINIO.

È IN CORSO L’INCONTRO DI CALCIO “ROMA-SASSUOLO” ALLO STADIO OLIMPICO. COME

DI CONSUETO PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI SI TRANSITA

ATTRAVERSO IL SENSO UNICO DI MARCIA SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ DA

PIAZZA LAURO DE BOSIS A LARGO MARESCIALLO DIAZ IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.

DOMANI NOTTE LAVORI SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA ROMA-TERAMO. IN

DIREZIONE TANGENZIALE EST CHIUSO LO SVINCOLO PER ENTRARE NELLA CARREGGIATA

ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. SI LAVORA DALLE 21,30 ALLE 6 DEL

MATTINO.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO!

