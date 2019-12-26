Traffico Roma del 26-12-2019 ore 07:30
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NESSUN PROBLEMA ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA LUNGO IL GRA E SULL’A24
ROMA TERAMO, STASSA COSA SULLE STRADE DELLA CAPITALE
PER UNA FRANA CHIUSA VIA SANTA GEMMA TRA VIA BOCCEA E VIA FORNO SARACENO.
NELLE VICINANZE DI PIAZZA RE DI ROMA, PER UNA VORAGINE È CHIUSA AL TRAFFICO
VIA SUSA, LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 31 DICEMBRE
INFINE DA OGGI E’ ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERA’ TERMINI A
PIAZZA BARBERINI A LARGO CHIGI.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma