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Traffico Roma del 26-12-2019 ore 07:30

di - 26 Dicembre 2019 - 7:30

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NESSUN PROBLEMA  ALLA CIRCOLAZIONE  QUESTA MATTINA LUNGO IL GRA E SULL’A24
ROMA TERAMO, STASSA COSA SULLE STRADE DELLA CAPITALE 
 
PER UNA FRANA CHIUSA VIA SANTA GEMMA TRA VIA BOCCEA E VIA FORNO SARACENO.
 
NELLE VICINANZE DI PIAZZA RE DI ROMA, PER UNA VORAGINE È CHIUSA AL TRAFFICO
VIA SUSA, LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 31 DICEMBRE
 
INFINE DA OGGI  E’ ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERA’ TERMINI A
PIAZZA BARBERINI A LARGO CHIGI. 
 
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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