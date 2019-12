Traffico Roma del 26-12-2019 ore 08:00

NESSUN PROBLEMA ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA LUNGO IL GRA E SULL’A24

ROMA TERAMO, STASSA COSA SULLE STRADE DELLA CAPITALE



PER UNA FRANA CHIUSA VIA SANTA GEMMA TRA VIA BOCCEA E VIA FORNO SARACENO.



NELLE VICINANZE DI PIAZZA RE DI ROMA, PER UNA VORAGINE È CHIUSA AL TRAFFICO

VIA SUSA, LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER IL 31 DICEMBRE



INFINE DA OGGI E’ ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERA’ TERMINI A

PIAZZA BARBERINI A LARGO CHIGI.



AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

