Traffico Roma del 26-12-2019 ore 09:00

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE QUESTA MATTINA LUNGO IL GRA E SULL’A24 ROMA

TERAMO, STASSA COSA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, TUTTAVIA SEGNALIAMO

POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELL’ACQUA VERGINE

ALL’ALTEZZA DI VIA COLLATINA

DA OGGI E’ ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERA’ TERMINI A PIAZZA

BARBERINI A LARGO CHIGI, CON GLI STESSI OREARI DELLA METRO A DALLA

DOMENICA AL GIOVEDI’ 5.30/23.30 E DAL VENERDI’ AL SABATO DALLE 5.30

ALL’1.30.

CHIUSA A PARTIRE DA LUNEDÌ 30 DICEMBRE LA STAZIONE METRO A CORNELIA,

PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DELLE SCALE MOBILI E ASCENSORI.

PREVISTO IN ALTERNATIVA SERVIZIO BUS NAVETTA DA CORNELIA ALLA STAZIONE DI

VALLE AURELIA

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

