Traffico Roma del 26-12-2019 ore 09:30
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LA CIRCOLAZIONE RIMANE SCORREVOLE LUNGO IL GRA E SULL’A24 ROMA TERAMO,
STASSA COSA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, TUTTAVIA SEGNALIAMO POSSIBILI
DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELL’ACQUA VERGINE ALL’ALTEZZA DI
VI COLLATINA
DA OGGI E’ ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGA TERMINI A PIAZZA
BARBERINI A LARGO CHIGI, CON GLI STESSI OREARI DELLA METRO A DALLA
DOMENICA AL GIOVEDI’ 5.30/23.30 E DAL VENERDI’ AL SABATO DALLE 5.30
ALL’1.30.
CHIUSA A PARTIRE DA LUNEDÌ 30 DICEMBRE LA STAZIONE METRO A CORNELIA,
PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DELLE SCALE MOBILI E ASCENSORI.
PREVISTO IN ALTERNATIVA SERVIZIO BUS NAVETTA DA CORNELIA ALLA STAZIONE DI
VALLE AURELIA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma