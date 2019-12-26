Traffico Roma del 26-12-2019 ore 10:30
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LA CIRCOLAZIONE RIMANE SCORREVOLE LUNGO IL GRA E SULL’A24 ROMA TERAMO,
STASSA COSA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, TUTTAVIA SEGNALIAMO POSSIBILI
DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELL’ACQUA VERGINE ALL’ALTEZZA DI
VI COLLATINA
PER UNA FRANA CHIUSA VIA SANTA GEMMA TRA VIA BOCCEA E VIA FORNO SARACENO.
LAVORI NOTTURNI SU VIA DI TORRE ROSSA, CON DIVIETO DI TRANSITO TRA PIAZZA
DI VILLA CARPEGNA E VIA AURELIA ANTICA IN FASCIA ORARIA 22.00/06.00.
TERMINE LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 31 DICEMBRE.
NELLE VICINANZE DI PIAZZA RE DI ROMA, PER UNA VORAGINE È CHIUSA AL TRAFFICO
VIA SUSA, LA RIAPERTURA E’ PREVISTA SEMPRE PER IL 31 DICEMBRE
LAVORI SONO IN PROGRAMMA PER DOMANI 27 DICEMBRE IN VIA DEGLI EQUI E IN VIA
DEGLI UMBRI , DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO A PARTIRE DA
VIA TIBURTINA , SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma