Traffico Roma del 26-12-2019 ore 12:30

NESSUN IMPEDIMENTO AL TRAFFICO QUESTA MATTINA, SCORREVOLI I RACCORDI

AUTOSTRADALI E LE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE.

UN INCIDENTE TUTTAVIA SI SEGNALASULLA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI

ALL’ALTEZZA DI VIA GROTTA PEFETTA

LAVORI IN PROGRAMMA PER DOMANI 27 DICEMBRE IN VIA DEGLI EQUI E IN VIA

DEGLI UMBRI , DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO A PARTIRE DA

VIA TIBURTINA , SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL.

INFINE RICORDIAMO DA OGGI E’ ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERA’

TERMINI A PIAZZA BARBERINI A LARGO CHIGI, CON GLI STESSI OREARI DELLA

METRO A DALLA DOMENICA AL GIOVEDI’ 5.30/23.30 E DAL VENERDI’ AL SABATO

DALLE 5.30 ALL’1.30.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA



———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma