Traffico Roma del 26-12-2019 ore 12:30
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NESSUN IMPEDIMENTO AL TRAFFICO QUESTA MATTINA, SCORREVOLI I RACCORDI
AUTOSTRADALI E LE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE.
UN INCIDENTE TUTTAVIA SI SEGNALASULLA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI
ALL’ALTEZZA DI VIA GROTTA PEFETTA
LAVORI IN PROGRAMMA PER DOMANI 27 DICEMBRE IN VIA DEGLI EQUI E IN VIA
DEGLI UMBRI , DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO A PARTIRE DA
VIA TIBURTINA , SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL.
INFINE RICORDIAMO DA OGGI E’ ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERA’
TERMINI A PIAZZA BARBERINI A LARGO CHIGI, CON GLI STESSI OREARI DELLA
METRO A DALLA DOMENICA AL GIOVEDI’ 5.30/23.30 E DAL VENERDI’ AL SABATO
DALLE 5.30 ALL’1.30.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma