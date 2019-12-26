Traffico Roma del 26-12-2019 ore 13:30
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TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE TRA PORTONACCIO – GALLA
PLACIDIA E LA TANGENZIALE EST
IN DIREZIONE DEL CENTRO
A SUD DELLA CAPITALE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO
ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTA PERFETTA, E CI SONO FILE IN DIREZIONE CENTRO
TRAFFICO RALLENTATO PER UN’ALTRO INCIDENTE IN VIA FLAMINIA NEI PRESSI
DELL’INGRESSO NORD DEL CIMITERO FLAMINIO
ULTIMO INCIDENTE IN VIA DUE PONTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CASALE DELLA
CRESCENZA, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE
LAVORI IN PROGRAMMA PER DOMANI 27 DICEMBRE IN VIA DEGLI EQUI E IN VIA
DEGLI UMBRI, DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO A PARTIRE DA VIA
TIBURTINA, SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL.
INFINE, DA OGGI, ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERA’ TERMINI A PIAZZA
BARBERINI A LARGO CHIGI, CON GLI STESSI OREARI DELLA METRO A DALLA DOMENICA
AL GIOVEDI’ 5.30/23.30 E DAL VENERDI’ AL SABATO DALLE 5.30 ALL’1.30.
DICEMBRE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma