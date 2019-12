Traffico Roma del 26-12-2019 ore 13:30

TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE TRA PORTONACCIO – GALLA

PLACIDIA E LA TANGENZIALE EST

IN DIREZIONE DEL CENTRO

A SUD DELLA CAPITALE SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO

ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTA PERFETTA, E CI SONO FILE IN DIREZIONE CENTRO

TRAFFICO RALLENTATO PER UN’ALTRO INCIDENTE IN VIA FLAMINIA NEI PRESSI

DELL’INGRESSO NORD DEL CIMITERO FLAMINIO

ULTIMO INCIDENTE IN VIA DUE PONTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CASALE DELLA

CRESCENZA, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE

LAVORI IN PROGRAMMA PER DOMANI 27 DICEMBRE IN VIA DEGLI EQUI E IN VIA

DEGLI UMBRI, DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO A PARTIRE DA VIA

TIBURTINA, SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL.

INFINE, DA OGGI, ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERA’ TERMINI A PIAZZA

BARBERINI A LARGO CHIGI, CON GLI STESSI OREARI DELLA METRO A DALLA DOMENICA

AL GIOVEDI’ 5.30/23.30 E DAL VENERDI’ AL SABATO DALLE 5.30 ALL’1.30.

È TUTTO

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma