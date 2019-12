Traffico Roma del 26-12-2019 ore 14:30

TRAFFICO SCORREVOLE SULLEPRINCIPALI STRADE DI ACCESSO ALLA CAPITALE

E, TUTTO TRANQUILLO AL MONENTO SUL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24,

SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E SULLE DIRAMAZIONI AUTOSTRADALI DI ROMA

SEGNALIAMO INVECE UN INCIDENTE IN TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA

SALARIA, E CI SONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI

ALTRO INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE PER QUESTO IL TRAFFICO PROCEDE

RALLENTATO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

LAVORI IN PROGRAMMA PER DOMANI 27 DICEMBRE IN VIA DEGLI EQUI E IN VIA

DEGLI UMBRI, DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO A PARTIRE DA VIA

TIBURTINA, SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL.

INFINE, DA OGGI, ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERÀ TERMINI A PIAZZA

BARBERINI E LARGO CHIGI, CON GLI STESSI ORARI DELLA METRO A DALLA DOMENICA

AL GIOVEDI’ 5.30/23.30 E DAL VENERDI’ AL SABATO DALLE 5.30 ALL’1.30.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

È TUTTO

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma