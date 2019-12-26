Traffico Roma del 26-12-2019 ore 14:30
Più informazioni su
TRAFFICO SCORREVOLE SULLEPRINCIPALI STRADE DI ACCESSO ALLA CAPITALE
E, TUTTO TRANQUILLO AL MONENTO SUL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24,
SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E SULLE DIRAMAZIONI AUTOSTRADALI DI ROMA
SEGNALIAMO INVECE UN INCIDENTE IN TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA
SALARIA, E CI SONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI
ALTRO INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE PER QUESTO IL TRAFFICO PROCEDE
RALLENTATO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
LAVORI IN PROGRAMMA PER DOMANI 27 DICEMBRE IN VIA DEGLI EQUI E IN VIA
DEGLI UMBRI, DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO A PARTIRE DA VIA
TIBURTINA, SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL.
INFINE, DA OGGI, ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERÀ TERMINI A PIAZZA
BARBERINI E LARGO CHIGI, CON GLI STESSI ORARI DELLA METRO A DALLA DOMENICA
AL GIOVEDI’ 5.30/23.30 E DAL VENERDI’ AL SABATO DALLE 5.30 ALL’1.30.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma