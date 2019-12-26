Traffico Roma del 26-12-2019 ore 15:30
Più informazioni su
TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO ALLA
CAPITALE
E, NESUSS DISAGIO DA SEGNALARE AL MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO
URBANO DELLA A24, SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E SULLE DIRAMAZIONI
AUTOSTRADALI DI ROMA
LAVORI IN PROGRAMMA PER DOMANI 27 DICEMBRE IN VIA DEGLI EQUI E IN VIA
DEGLI UMBRI, DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO A PARTIRE DA VIA
TIBURTINA, SI TRATTA DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL.
INFINE, DA OGGI, ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERÀ TERMINI A PIAZZA
BARBERINI E LARGO CHIGI, CON GLI STESSI ORARI DELLA METRO A DALLA DOMENICA
AL GIOVEDI’ 5.30/23.30 E DAL VENERDI’ AL SABATO DALLE 5.30 ALL’1.30.
DA VENERDÌ 27 DICEMBRE TORNERÀ LA NAVETTA SHOPPING, PER RAGGIUNGERE LE
PRINCIPALI VIE DEL COMMERCIO. IL CAPOLINEA È IN VIA DI PORTA PINCIANA, LA
NAVETTA SARÀ ATTIVA TUTTI I GIORNI SINO AL 6 GENNAIO DALLE 10.30 ALLE 20,
TRANNE MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2020.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma