Traffico Roma del 26-12-2019 ore 16:30
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RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO ALLA
CAPITALE
STESSA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24,
SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E SULLE DIRAMAZIONI AUTOSTRADALI DI ROMA
IN CITTÀ TRAFFICO INTENSO SUL LUNGOTEVERE CI SONO FILE TRA PONTE PALATINO E
PONTE REGINA MARGHERITA IN DIREZIONE PONTE MILVIO E ALTRE CODE TRA PONTE
CAVOUR E PONTE VITTORIO EMANUELE II, IN DIREZIONE TRASTEVERE
TRAFFICATO VIALE DEL MURO TORTO: RALLENTAMENTI E CODE, TRA PIAZZALE BRASILE
E PIAZZALE FLAMINIO, IN DIREZIONE LUNGOTEVERE
DOMANI 27 DICEMBRE LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL IN VIA DEGLI EQUI
E IN VIA DEGLI UMBRI, CHE DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO A
PARTIRE DA VIA TIBURTINA.
INFINE, DA OGGI, ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERÀ TERMINI A PIAZZA
BARBERINI E LARGO CHIGI, CON GLI STESSI ORARI DELLA METRO A DALLA DOMENICA
AL GIOVEDI’ 5.30/23.30 E DAL VENERDI’ AL SABATO DALLE 5.30 ALL’1.30.
DA VENERDÌ 27 DICEMBRE TORNERÀ LA NAVETTA SHOPPING, PER RAGGIUNGERE LE
PRINCIPALI VIE DEL COMMERCIO. IL CAPOLINEA È IN VIA DI PORTA PINCIANA, LA
NAVETTA SARÀ ATTIVA TUTTI I GIORNI SINO AL 6 GENNAIO DALLE 10.30 ALLE 20,
TRANNE MERCOLEDÌ 1° GENNAIO 2020.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma