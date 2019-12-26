Traffico Roma del 26-12-2019 ore 18:00
Più informazioni su
PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, FILE DALLA
TUSCOLANA ALL’APPIA
INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, E CO SONO CODE DA
VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE ALTRE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE
IN CITTÀ TRAFFICATO VIALE DEL MURO TORTO, RALLENTAMENTI E CODE, TRA
PIAZZALE BRASILE E PIAZZALE FLAMINIO, IN DIREZIONE LUNGOTEVERE
E TRAFFICO INTENSO PROPRIO SUL LUNGOTEVERE FILE TRA PONTE PALATINO E PONTE
REGINA MARGHERITA IN DIREZIONE PONTE MILVIO E ALTRE CODE TRA PONTE CAVOUR E
PONTE VITTORIO EMANUELE II, IN DIREZIONE TRASTEVERE
DOMANI 27 DICEMBRE LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARCHI ZTL IN VIA DEGLI EQUI
E IN VIA DEGLI UMBRI, CHE DALLE 9.30 ALLE 18 SARANNO CHIUSE AL TRAFFICO A
PARTIRE DA VIA TIBURTINA.
INFINE, IL TRASPORTO:
DA OGGI, ATTIVA LA LINEA BUS MA 10 CHE COLLEGHERÀ TERMINI A PIAZZA
BARBERINI E LARGO CHIGI, CON GLI STESSI ORARI DELLA METRO A DALLA DOMENICA
AL GIOVEDI’ 5.30/23.30 E DAL VENERDI’ AL SABATO DALLE 5.30 ALL’1.30.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma